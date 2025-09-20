Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:7 (0:3) verließ die JSG Halle Nord an diesem Wochenende den Sportplatz Seeben in Halle. Der BSV Halle-Ammendorf fuhr siegreich nach Hause.

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Andreas Kiesow hat am Samstag vor 30 Zuschauern auf dem Sportplatz Seeben ganze sieben Bälle kassiert. Die Partie endete 0:7 (0:3).

Dustin Scheller (BSV Halle-Ammendorf) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lias Noah Eitner den Ball ins Netz.

JSG Halle Nord sieht sich 0:2 im Rückstand – 36. Minute

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Matthias Winter im gegnerischen Tor. Elias Meisel traf in Minute 44, Lukas Rötzschke in Minute 51 und Sean-Anthony Apelt zweimal in Minute 55 und 69. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Die Hallenser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließen Niklas Winter für Leon Warnecke und Maximilian-Elias Pötzsch für Abdoul Moulin Sare den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Leon Warnecke (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 7:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die JSG Halle Nord rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – BSV Halle-Ammendorf

JSG Halle Nord: Hönicke – Hapke (32. Wendler), Machatsch, Dreier, Heumann, Eichhorn (28. Wiesen), Hengmith (38. Hufenreiter), Marks (58. Renner), Theibach (46. Meisterknecht), Renneberg, Simmert

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Apelt, Rötzschke, Meisel (68. Lebenda), Scheller, Winter (71. Warnecke), Elsner, Pötzsch (73. Sare), Metzler, Schwabach (46. Müller), Eitner

Tore: 0:1 Dustin Scheller (11.), 0:2 Lias Noah Eitner (36.), 0:3 Elias Meisel (44.), 0:4 Lukas Rötzschke (51.), 0:5 Sean-Anthony Apelt (55.), 0:6 Sean-Anthony Apelt (69.), 0:7 Leon Warnecke (89.); Schiedsrichter: Mohammad Fareed Safi (Halle); Zuschauer: 30