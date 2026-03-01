Eine deutliche Schlappe erlitt die JSG Mansfelder Grund an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die SG Buna Halle-Neustadt. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 22 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Fabrice Ballhaus (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Ballhaus den Ball ins Netz (39.).

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Heiko Volkhardt im gegnerischen Tor. Ballhaus traf in Minute 66 und Lucas Frank Seym in Minute 80. Spielstand 4:0 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Moritz Riethe den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (82.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Weißenborn, Burghardt, Zeuch, Wernicke, Göbel, Jalowietzki, Peuckert (46. Sprenger), Janzen (72. Hofmann), Lange, Rothe

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Vernau, Solyman (46. Hamo), Dong, Seym, Taher, Ballhaus, Ali (46. Wagner), Ivanko, Riethe, Abdulhamid

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (34.), 0:2 Fabrice Ballhaus (39.), 0:3 Fabrice Ballhaus (66.), 0:4 Lucas Frank Seym (80.), 0:5 Moritz Riethe (82.); Schiedsrichter: Steffen Klaus (Sangerhausen); Zuschauer: 22