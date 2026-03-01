Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: An diesem Sonntag hat die JSG Mansfelder Grund im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen die SG Buna Halle-Neustadt unterlag das Team von Ronny Kühne mit 0:5 (0:2).

Helbra/MTU. Vor 22 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Kühne mit 0:5 (0:2) gegen Halle-Neustadt eine Niederlage eingestehen müssen.

Es waren bereits 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Fabrice Ballhaus für Halle-Neustadt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Ballhaus den Ball ins Netz (39.).

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Heiko Volkhardt im gegnerischen Tor. Ballhaus traf in Minute 66 und Lucas Frank Seym in Minute 80. Spielstand 4:0 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Moritz Riethe den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (82.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Lange, Jalowietzki, Zeuch, Rothe, Wernicke, Weißenborn, Janzen (72. Hofmann), Burghardt, Göbel, Peuckert (46. Sprenger)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Abdulhamid, Riethe, Ivanko, Vernau, Dong, Taher, Ali (46. Wagner), Ballhaus, Seym, Solyman (46. Hamo)

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (34.), 0:2 Fabrice Ballhaus (39.), 0:3 Fabrice Ballhaus (66.), 0:4 Lucas Frank Seym (80.), 0:5 Moritz Riethe (82.); Schiedsrichter: Steffen Klaus (Sangerhausen); Zuschauer: 22