Der SV Blau-Weiß Dölau hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 2:4 (1:2).

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und die SG Buna Halle-Neustadt ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:2).

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Spieler Nummer 21 (28.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Dölau gegen SG Buna Halle-Neustadt – Minute 28

Tor Nummer drei schoss Abdulhamid für Halle-Neustadt (41.). Es blieb spannend. Mohamad Saleh Abdulhamid traf für Halle-Neustadt (56). Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 21, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+4). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Buna Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghardt (46. Khalel), Nietschmann, Kaplanidis (70. Ecke), Klein, Tyfko (74. Rammelt), Riedel, Henze

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Manndou, Riethe (68. Wagner), Ivanko, Ballhaus (77. Solyman), Seym, Abdulhamid, Taher, Vernau, Dong, Gerlach (68. Ali)

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (13.), 1:1 (28.), 1:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (41.), 1:3 Mohamad Saleh Abdulhamid (56.), 1:4 Mohamad Saleh Abdulhamid (89.), 2:4 (90.+4); Schiedsrichter: Tim Treizel (Halle); Zuschauer: 51