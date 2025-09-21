Der SV Blau-Weiß Dölau hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 2:4 (1:2).

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und die SG Buna Halle-Neustadt am Sonntag 2:4 (1:2) getrennt.

Nach nur 13 Minuten schoss Mohamad Saleh Abdulhamid das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Spieler Nummer 21 (28.) erzielt wurde.

28. Minute SV Blau-Weiß Dölau auf Augenhöhe mit SG Buna Halle-Neustadt – 1:1

Tor Nummer drei schoss Abdulhamid für Halle-Neustadt (41.). Die Partie blieb spannend. Mohamad Saleh Abdulhamid traf für Halle-Neustadt (56). Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Spieler Nummer 21, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+4). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Buna Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau: – Henze, Nietschmann, Riedel, Klein, Junghardt (46. Khalel), Kaplanidis (70. Ecke), Tyfko (74. Rammelt)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ivanko, Taher, Abdulhamid, Ballhaus (77. Solyman), Vernau, Gerlach (68. Ali), Riethe (68. Wagner), Manndou, Seym, Dong

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (13.), 1:1 (28.), 1:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (41.), 1:3 Mohamad Saleh Abdulhamid (56.), 1:4 Mohamad Saleh Abdulhamid (89.), 2:4 (90.+4); Schiedsrichter: Tim Treizel (Halle); Zuschauer: 51