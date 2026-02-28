Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimbonus half der SG Wippertal (flex) am Samstag nicht, als sie sich vor 44 Fans mit 3:6 (1:1) gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) geschlagen geben musste.

Elias Valentin (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Gordon Kindeleit (30.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Wippertal (flex) gegen JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 30. Minute

Unentschieden. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von Elias Valentin erlangte die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einen Vorsprung. Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Jason Sturm traf in der 66. Spielminute. Gefährlich wurde es für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 2:4 aus. Valentin traf in Minute 73 ein weiteres Mal. Zu all dem Jammer lenkte der Mansfelder den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die JSGer noch einen Erfolg. Till Krüger traf in Spielminute 87. Spielstand 6:2 für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Julius Randhahn den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Mansfelder aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Schinke (90. Beutler), Gießler, Kaiser (62. Thomas), Sturm, Porth (62. Vondran), Kindeleit, Apelt, Randhahn

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Ruß (60. Zabel), Krüger (88. Schmidt), Siebert (50. Brach), Schaibler, Hattwig, Thiede (35. Theuring), Valentin, Störmer

Tore: 0:1 Elias Valentin (29.), 1:1 Gordon Kindeleit (30.), 1:2 Elias Valentin (51.), 1:3 Elias Valentin (54.), 2:3 Jason Sturm (66.), 2:4 Elias Valentin (73.), 2:5 Cedric Schinke (84.), 2:6 Till Krüger (87.), 3:6 Julius Randhahn (90.); Schiedsrichter: Nico Niedzwiedz (Luth.Eisleben); Zuschauer: 44