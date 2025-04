Kantersieg für den FSV Rot-Weiß Alsleben: Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 6:0 (4:0).

Alsleben (Saale)/MTU. 6:0 (4:0) in Alsleben: Ganze sechs Bälle hat das Team von Christian Rebel, der FSV Rot-Weiß Alsleben, am Sonntag im Tor der Gegner aus JSG untergebracht.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tim-Luca Lettau für Alsleben traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FSV Rot-Weiß Alsleben steckte einmal Gelb ein (22.). Die Alsleber legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Justin Elias Krug der Torschütze.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tim Schernich traf in Minute 31, Lettau in Minute 33 und Tim Meier in Minute 84. Spielstand 5:0 für den FSV Rot-Weiß Alsleben.

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Alsleben (Saale)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Adrian Petsch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: FSV Rot-Weiß Alsleben – JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten

FSV Rot-Weiß Alsleben: Ressel – Schernich, Hause, Henze, Lettau, Siegeris, Röll, Proft, Petsch, Krug, Beier

JSG Amsdorf-Röblingen-Stedten: Schmidt – Naumann, Busch, Bense, Schacht, Jüttner, Thomas, Kaschperk, Bromann, Bielig, Domahidy

Tore: 1:0 Tim-Luca Lettau (6.), 2:0 Justin Elias Krug (28.), 3:0 Tim Schernich (31.), 4:0 Tim-Luca Lettau (33.), 5:0 Tim Meier (84.), 6:0 Adrian Petsch (89.); Schiedsrichter: Valentin Vincent Müller (Nienburg); Zuschauer: 30