Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 64 Besuchern auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (2:1) gegen die Gäste aus Halle durch.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Felix Blautzik das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Tony Rosenheinrich erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

35. Minute: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) baut Führung auf 2:0 aus

Bereits drei Minuten darauf konnte Spieler Nummer 8 (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (38.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Seidel (46. Scharschuh), Silber, Möhwald, Preuß, Wendt (74. Wonnay), Neutag (61. Forisch), Schröder, Rosenheinrich, Müller, Blautzik (86. Alali)

Turbine Halle II: Nuding – Völker, Schneider, Runge, Förster, Hohl (37. Neumann), Kerscher, Heidelberger, Höppner, Fox, Nwanevu (67. Alahmad Alabdo)

Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64