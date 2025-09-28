Einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen die SG Buna Halle-Neustadt fuhr der BSV Halle-Ammendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). In einer überraschenden Wende hat der BSV Halle-Ammendorf nach einem klaren Rückstand die SG Buna Halle-Neustadt mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Hallenser Gastgeber bereit: 16 Minuten nach Anpfiff lenkte Niklas Heinicke den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Hallensern unerwartet die Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Buna Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Neustadt noch einen drauf: In Minute 58 wurde ein weiteres Tor durch Fabrice Ballhaus erzielt.

BSV Halle-Ammendorf liegt 0:2 zurück – 58. Minute

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 13 Minuten legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Johann Elsner, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Hallenser Mannschaft den Sieg zu bescheren (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Eitner, Rötzschke, Pötzsch, Winter, Meisel, Scheller, Elsner, Schwabach, Apelt, Metzler

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Seym, Manndou, Ballhaus, Abdulhamid, Gerlach, Ivanko, Riethe, Vernau, Dong, Ali

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50