Die SG Buna Halle-Neustadt sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Buna Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Halle mit 2:1 (2:0) knapp.

Gleich nach Spielstart schoss Mohamad Saleh Abdulhamid das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die Turbine Halle II musste einmal Gelb hinnehmen (20.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Abdulhamid den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Minute 42: SG Buna Halle-Neustadt in Führung dank zwei Treffern von Mohamad Saleh Abdulhamid – 2:0

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die Turbine Halle II musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Richard Nnamdi Menzer (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (54.). Die SG Buna Halle-Neustadt rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Gerlach, Dong, Ali, Ivanko, Vernau, Abdulhamid (73. Riethe), Taher, Manndou, Ballhaus, Seym

Turbine Halle II: Frehse – Dichtl, Völker, Nwancha, Alassaf Alasaad, Neumann, Runge, Nwanevu (46. Schroeder), Menzer, Merschky (46. Herz)

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20