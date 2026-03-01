Kein Punktgewinn für Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (1:2) einen Misserfolg gegen die JSG Halle Nord hinnehmen.

Halle/MTU. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (1:2).

Nach lediglich zwölf Minuten schoss Robin Enrico Theibach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Felix Blautzik den Ball ins Netz (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit vorhersehbar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Tom Lehmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus JSG sicherte (33.).

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Möhwald, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Wonnay, Bartsch, Preuß, Schröder, Blautzik, Wendt, Reso, Thiele

JSG Halle Nord: Renner – Marks, Heumann, Liehmann, Hapke, Theibach, Machatsch, Hufenreiter, Dreier, Hengmith, Lehmann

Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31