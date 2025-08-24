Für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) endete der 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Wippertal (flex) mit 1:2 (1:1).

Wettin-Löbejün/MTU. Die Begegnung zwischen der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der SG Wippertal (flex) hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Wippertal auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (1:1) für sich.

Till Krüger (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julius Randhahn den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (30.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

35 Minuten nach der Pause konnte Tim Heidler (Wippertal) den Ball über die Linie bringen (80.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – SG Wippertal (flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Brach, Friedrich, Siebert, Ebert, Ruß, Theuring, Röhr, Krüger, Schmidt, Kinkal (46. Von Rauchhaupt)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Sturm, Thomas, Schinke, Kindeleit, Kaiser, Gießler, Porth, Apelt, Heidler (81. Hedlich), Randhahn

Tore: 1:0 Till Krüger (20.), 1:1 Julius Randhahn (30.), 1:2 Tim Heidler (80.); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 38