Für die SG Einheit Halle (Flex) endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 1:2 (0:1).

Halle/MTU. Vor 43 Zuschauern hat sich das Team von Florian Saal mit 1:2 (0:1) gegen JSG eine Niederlage eingestehen müssen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Das zweite Tor konnten die JSGer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Krüger den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

SG Einheit Halle (Flex) gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 58

24 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Mustafa Ahmadi (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (69.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle (Flex) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Einheit Halle (Flex): – Wessely, Kammerer, B. Müller, Dobischok, Efionayi Efe (70. Schäfer), Hein (25. Ahmadi), Sharka, Barrot, Yildiz, L. Müller

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Störmer, Röhr, Siebert, Ruß, Krüger, Theuring, Geier, Schmidt (38. Kinkal), Härzer, Brach (29. Ebert)

Tore: 0:1 Till Krüger (8.), 0:2 Till Krüger (58.), 1:2 Mustafa Ahmadi (69.); Schiedsrichter: Luay Maslmani (Halle); Zuschauer: 43