Für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) endete der 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Wippertal (flex) mit 1:2 (1:1).

Wettin-Löbejün/MTU. Die Partie zwischen der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der SG Wippertal (flex) hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Wippertal auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (1:1) für sich.

Till Krüger (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Julius Randhahn (30.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

1:1 für JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und SG Wippertal (flex) – 30. Minute

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tim Heidler (Wippertal) den Ball über die Linie bringen (80.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die JSGer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – SG Wippertal (flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Siebert, Brach, Ebert, Ruß, Theuring, Röhr, Schmidt, Krüger, Kinkal (46. Von Rauchhaupt), Friedrich

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Gießler, Thomas, Schinke, Porth, Kaiser, Sturm, Kindeleit, Randhahn, Apelt, Heidler (81. Hedlich)

Tore: 1:0 Till Krüger (20.), 1:1 Julius Randhahn (30.), 1:2 Tim Heidler (80.); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 38