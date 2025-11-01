Ergebnis 8. Spieltag Duell zwischen Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf endet unentschieden 1:1
Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.
Halle/MTU. Mit einem Unentschieden sind die Turbine Halle II und der BSV Halle-Ammendorf am Samstag vom Platz gegangen. 25 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.
Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Maximilian-Elias Pötzsch für Halle-Ammendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI
- Spieltag: 8
Turbine Halle II Kopf an Kopf mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 30
Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor der Pause, als Florian Löser den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.
Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf
Turbine Halle II: Nuding – Völker, Fox, Höppner (54. Menzer), Dichtl, Förster, Fischer, Neumann (28. Hoffmann), Alassaf Alasaad, Merschky, Löser
BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Apelt, Sare, Elsner (68. Bytyqi), Scheller (41. Warnecke), Meisel, Lebenda, Winter, Eitner, Pötzsch, Rötzschke
Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25