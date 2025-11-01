Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Halle/MTU. Mit einem Unentschieden sind die Turbine Halle II und der BSV Halle-Ammendorf am Samstag vom Platz gegangen. 25 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Maximilian-Elias Pötzsch für Halle-Ammendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Turbine Halle II Kopf an Kopf mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 30

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor der Pause, als Florian Löser den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Völker, Fox, Höppner (54. Menzer), Dichtl, Förster, Fischer, Neumann (28. Hoffmann), Alassaf Alasaad, Merschky, Löser

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Apelt, Sare, Elsner (68. Bytyqi), Scheller (41. Warnecke), Meisel, Lebenda, Winter, Eitner, Pötzsch, Rötzschke

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25