Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erzielte der Gastgeber Turbine Halle II gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen der Turbine Halle II und dem BSV Halle-Ammendorf mit einem Unentschieden.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Maximilian-Elias Pötzsch für Halle-Ammendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 30

Der Ausgang des Spiels ist schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Florian Löser den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team errang (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Löser, Höppner (54. Menzer), Fischer, Dichtl, Alassaf Alasaad, Völker, Merschky, Förster, Fox, Neumann (28. Hoffmann)

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Elsner (68. Bytyqi), Pötzsch, Scheller (41. Warnecke), Sare, Eitner, Winter, Meisel, Rötzschke, Lebenda, Apelt

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25