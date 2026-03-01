Eine bittere Schlappe erlitt die JSG Mansfelder Grund an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG Buna Halle-Neustadt. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 22 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Helbra/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Ronny Kühne. Der Trainer von JSG musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Fabrice Ballhaus das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Ballhaus den Ball ins Netz (39.).

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Heiko Volkhardt im gegnerischen Tor. Ballhaus traf in Minute 66 und Lucas Frank Seym in Minute 80. Spielstand 4:0 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Moritz Riethe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (82.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Weißenborn, Peuckert (46. Sprenger), Burghardt, Wernicke, Rothe, Zeuch, Jalowietzki, Göbel, Lange, Janzen (72. Hofmann)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Riethe, Taher, Abdulhamid, Ivanko, Ali (46. Wagner), Ballhaus, Solyman (46. Hamo), Dong, Vernau, Seym

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (34.), 0:2 Fabrice Ballhaus (39.), 0:3 Fabrice Ballhaus (66.), 0:4 Lucas Frank Seym (80.), 0:5 Moritz Riethe (82.); Schiedsrichter: Steffen Klaus (Sangerhausen); Zuschauer: 22