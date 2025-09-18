Der BSV Halle-Ammendorf errang am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 45 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Nietleben mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Sean-Anthony Apelt für Halle-Ammendorf traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf musste einmal Gelb hinnehmen (10.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Lucas Brüske. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 48 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Apelt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 4

Sean-Anthony Apelt kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – Minute 48

24 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Maximilian-Elias Pötzsch (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (69.). Mit 3:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Liebig – Elsner, Meisel, Eitner, Metzler, Winter, Apelt, Pötzsch, Rötzschke

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Kappen, Blautzik, Rosenheinrich, Neutag, Preuß, Silber, Wendt, Möhwald

Tore: 1:0 Sean-Anthony Apelt (6.), 2:0 Sean-Anthony Apelt (48.), 3:0 Maximilian-Elias Pötzsch (69.); Schiedsrichter: Felix Bartel (Merseburg); Zuschauer: 45