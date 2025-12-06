Der BSV Halle-Ammendorf errang am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 11 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 11 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Elias Meisel (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Luca Müller der Torschütze (53.).

Minute 53 BSV Halle-Ammendorf und SG Einheit Halle (Flex) im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

In der 90. Minute gelang es Maximilian-Elias Pötzsch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (90.). Die Hallenser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Meisel, Pötzsch, Warnecke, Metzler, Scheller, Lebenda, Elsner, Sare (29. Schwabach), Rötzschke, Winter

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Müller, Wessely, Müller, Sharka, Ahmadi (25. Yildiz), Efionayi Efe, Barrot, Yildiz, Onoharigho (25. Hoyer)

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11