Halle/MTU. Nach haben sich der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt am Sonntag 3:2 (0:1) getrennt. Im Spiel zwischen Halle-Ammendorf und Halle-Neustadt am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 16 von Niklas Heinicke ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Hallensern eine unerwartete Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Buna Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Fabrice Ballhaus der Torschütze (58.).

58. Minute: BSV Halle-Ammendorf mit 0:2 im Rückstand

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 13 Minuten legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Johann Elsner (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hallenser Mannschaft erzielen (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Scheller, Elsner, Eitner, Schwabach, Apelt, Pötzsch, Rötzschke, Winter, Meisel, Metzler

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Riethe, Gerlach, Ali, Dong, Abdulhamid, Seym, Vernau, Ivanko, Ballhaus, Manndou

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50