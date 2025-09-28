Einen 3:2 (0:1)-Heimerfolg gegen die SG Buna Halle-Neustadt heimste der BSV Halle-Ammendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt haben sich am Sonntag gemessen und trennten sich 3:2 (0:1). Halle-Ammendorf – Halle-Neustadt: Nachdem der BSV Halle-Ammendorf an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 3:2 (0:1).

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 16 von Niklas Heinicke ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Hallensern eine unverhoffte Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Buna Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Fabrice Ballhaus den Ball ins Netz.

BSV Halle-Ammendorf liegt 0:2 zurück – Minute 58

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. 13 Minuten später legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Johann Elsner (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hallenser Mannschaft erzielen (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Schwabach, Metzler, Winter, Apelt, Rötzschke, Pötzsch, Eitner, Elsner, Scheller, Meisel

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Seym, Dong, Ivanko, Vernau, Abdulhamid, Gerlach, Ali, Riethe, Ballhaus, Manndou

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50