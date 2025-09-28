Einen 3:2 (0:1)-Heimerfolg gegen die SG Buna Halle-Neustadt heimste der BSV Halle-Ammendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). In einer schlagartigen Kehrtwende hat der BSV Halle-Ammendorf nach einem deutlichen Rückstand die SG Buna Halle-Neustadt mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 16 von Niklas Heinicke ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Hallensern eine unverhoffte Führung ein. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Buna Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Fabrice Ballhaus der Torschütze (58.).

Minute 58: BSV Halle-Ammendorf 0:2 im Hintertreffen

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 13 Minuten legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Johann Elsner (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hallenser Elf erzielen (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Meisel, Apelt, Pötzsch, Eitner, Scheller, Winter, Schwabach, Rötzschke, Elsner, Metzler

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Gerlach, Manndou, Seym, Dong, Vernau, Ivanko, Riethe, Ballhaus, Abdulhamid, Ali

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50