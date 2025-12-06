Dem BSV Halle-Ammendorf gelang es am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 11 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 11 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Elias Meisel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Luca Müller der Torschütze (53.).

BSV Halle-Ammendorf und SG Einheit Halle (Flex) – 1:1 in Minute 53

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Maximilian-Elias Pötzsch den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Die Hallenser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Winter, Sare (29. Schwabach), Elsner, Lebenda, Metzler, Meisel, Scheller, Rötzschke, Pötzsch, Warnecke

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Müller, Sharka, Müller, Efionayi Efe, Onoharigho (25. Hoyer), Wessely, Ahmadi (25. Yildiz), Yildiz, Barrot

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11