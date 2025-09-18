Dem BSV Halle-Ammendorf glückte es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 45 Zuschauer waren live dabei.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Sean-Anthony Apelt für Halle-Ammendorf traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der BSV Halle-Ammendorf musste einmal Gelb hinnehmen (10.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Lucas Brüske. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 48 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Apelt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Maximilian-Elias Pötzsch den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (69.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Liebig – Pötzsch, Winter, Meisel, Metzler, Eitner, Rötzschke, Apelt, Elsner

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Neutag, Blautzik, Kappen, Möhwald, Preuß, Wendt, Silber, Rosenheinrich

Tore: 1:0 Sean-Anthony Apelt (6.), 2:0 Sean-Anthony Apelt (48.), 3:0 Maximilian-Elias Pötzsch (69.); Schiedsrichter: Felix Bartel (Merseburg); Zuschauer: 45