Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 11 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 11 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Elias Meisel (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Luca Müller erzielt.

BSV Halle-Ammendorf Kopf an Kopf mit SG Einheit Halle (Flex) – 1:1 in Minute 53

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Maximilian-Elias Pötzsch den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Die Hallenser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Scheller, Meisel, Sare (29. Schwabach), Warnecke, Elsner, Winter, Metzler, Rötzschke, Pötzsch, Lebenda

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Müller, Sharka, Onoharigho (25. Hoyer), Müller, Ahmadi (25. Yildiz), Barrot, Yildiz, Efionayi Efe, Wessely

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11