Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 45 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Nietleben mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Sean-Anthony Apelt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf musste einmal Gelb hinnehmen (10.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Lucas Brüske. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 48 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Apelt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 4

48. Minute: BSV Halle-Ammendorf vorne dank Doppelpack von Sean-Anthony Apelt – 2:0

Das letzte Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Maximilian-Elias Pötzsch den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (69.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Liebig – Meisel, Pötzsch, Metzler, Elsner, Apelt, Rötzschke, Winter, Eitner

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Neutag, Rosenheinrich, Möhwald, Kappen, Silber, Preuß, Wendt, Blautzik

Tore: 1:0 Sean-Anthony Apelt (6.), 2:0 Sean-Anthony Apelt (48.), 3:0 Maximilian-Elias Pötzsch (69.); Schiedsrichter: Felix Bartel (Merseburg); Zuschauer: 45