Dem BSV Halle-Ammendorf gelang es am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 11 Zuschauer waren live dabei.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Elias Meisel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Luca Müller erzielt.

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Maximilian-Elias Pötzsch den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Lebenda, Rötzschke, Sare (29. Schwabach), Meisel, Scheller, Elsner, Pötzsch, Winter, Warnecke, Metzler

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Onoharigho (25. Hoyer), Müller, Wessely, Yildiz, Efionayi Efe, Ahmadi (25. Yildiz), Sharka, Barrot, Müller

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11