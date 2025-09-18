Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 45 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) freuen.

Sean-Anthony Apelt (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der BSV Halle-Ammendorf steckte einmal Gelb ein (10.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Lucas Brüske. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 48 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Apelt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Pause, als Maximilian-Elias Pötzsch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (69.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Liebig – Eitner, Pötzsch, Apelt, Elsner, Winter, Metzler, Meisel, Rötzschke

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Möhwald, Kappen, Blautzik, Neutag, Wendt, Rosenheinrich, Preuß

Tore: 1:0 Sean-Anthony Apelt (6.), 2:0 Sean-Anthony Apelt (48.), 3:0 Maximilian-Elias Pötzsch (69.); Schiedsrichter: Felix Bartel (Merseburg); Zuschauer: 45