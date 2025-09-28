Einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen die SG Buna Halle-Neustadt heimste der BSV Halle-Ammendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). In einer unverhofften Kehrtwende hat der BSV Halle-Ammendorf nach einem deutlichen Rückstand die SG Buna Halle-Neustadt mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 16 von Niklas Heinicke ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Hallensern eine unverhoffte Führung ein. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Buna Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Fabrice Ballhaus der Torschütze (58.).

BSV Halle-Ammendorf liegt 0:2 zurück – Minute 58

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. 13 Minuten später legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Johann Elsner den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Halle-Ammendorf sicherte (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Meisel, Metzler, Scheller, Elsner, Eitner, Rötzschke, Winter, Apelt, Schwabach, Pötzsch

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Abdulhamid, Ivanko, Riethe, Dong, Ali, Vernau, Manndou, Ballhaus, Gerlach, Seym

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50