Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 3:2 (0:1)-Erfolg gegen die SG Buna Halle-Neustadt.

Halle/MTU. Nach haben sich der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt am Sonntag 3:2 (0:1) getrennt. In einer schlagartigen Wende hat der BSV Halle-Ammendorf nach einem klaren Rückstand die SG Buna Halle-Neustadt mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Hallenser Gastgeber bereit: 16 Minuten nach Spielbeginn lenkte Niklas Heinicke den Ball ins eigene Tor und brachte den Hallensern unerwartet die Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Buna Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Fabrice Ballhaus den Ball ins Netz.

Minute 58: BSV Halle-Ammendorf liegt 0:2 zurück

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 13 Minuten legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Johann Elsner (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hallenser Elf erzielen (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Winter, Pötzsch, Apelt, Elsner, Schwabach, Rötzschke, Eitner, Scheller, Metzler, Meisel

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Seym, Manndou, Riethe, Ali, Ballhaus, Dong, Ivanko, Vernau, Gerlach, Abdulhamid

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50