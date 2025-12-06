Dem BSV Halle-Ammendorf gelang es am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 11 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 11 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Elias Meisel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Luca Müller den Ball ins Netz.

53. Minute BSV Halle-Ammendorf gleichauf mit SG Einheit Halle (Flex) – 1:1

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Maximilian-Elias Pötzsch (Halle-Ammendorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Hallenser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Scheller, Winter, Sare (29. Schwabach), Pötzsch, Lebenda, Rötzschke, Elsner, Meisel, Warnecke, Metzler

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Sharka, Müller, Onoharigho (25. Hoyer), Yildiz, Ahmadi (25. Yildiz), Müller, Wessely, Barrot, Efionayi Efe

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11