Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Turbine Halle II und JSG Halle Nord am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Halle/MTU. Mit einem Remis sind die Turbine Halle II und die JSG Halle Nord am Sonntag vom Platz gegangen. 25 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 1.

Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (Turbine Halle II) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

1:1 Ausgleich im Spiel Turbine Halle II gegen JSG Halle Nord – Minute 56

In Minute 56 fiel das letzte Tor der Partie. Elf Minuten nach Anpfiff gelang es Anton Renneberg, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erreichen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Halle Nord wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – JSG Halle Nord

Turbine Halle II: Nuding – Nwanevu, Höppner (46. Kerscher), Herz (36. Nwancha), Runge, Dichtl, Neumann, Förster, Heidelberger, Völker, Marusych (57. Marzodko)

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Dreier, Hengmith (21. Simmert), Marks, Liehmann (57. Eichhorn), Lehmann, Heumann, Wiesen, Machatsch, Hapke (32. Meisterknecht), Renneberg

Tore: 1:0 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (31.), 1:1 Anton Renneberg (56.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 25