Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Wettin-Löbejün/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag 2:2 (0:1) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Tony Rosenheinrich mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Chris Thiede den Ball ins Netz.

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) Kopf an Kopf mit Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Rosenheinrich, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Theuring (46. Geier), Siebert, Schmidt (35. Kinkal), Brach (10. Zabel), Härzer, Krüger, Valentin, Störmer, Thiede, Ruß

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt (70. Alali), Rosenheinrich, Neutag, Ruppe, Wonnay, Thiele (23. Tröger), Seidel, Schröder, Schütze, Preuß

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35