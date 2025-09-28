Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erreichte der Gastgeber JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Tony Rosenheinrich mit einem Strafstoß für Nietleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Chris Thiede der Torschütze (50.).

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Rosenheinrich (Nietleben) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Nietleben erlangen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSGer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Thiede, Theuring (46. Geier), Valentin, Siebert, Härzer, Störmer, Krüger, Ruß, Schmidt (35. Kinkal), Brach (10. Zabel)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Thiele (23. Tröger), Schütze, Wonnay, Rosenheinrich, Preuß, Schröder, Seidel, Neutag, Wendt (70. Alali), Ruppe

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35