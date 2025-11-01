Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unglaublichen 8:2 (2:0) fegte das Team der SG Wippertal (flex) den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Samstag vom Spielfeld.

Gordon Kindeleit (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Cedric Schinke (10.) erzielt wurde.

10. Minute: SG Wippertal (flex) führt mit zwei Toren

Und auch Tor Nummer drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht konnte der Nietleben-Torwart nicht verhindern (47, 50, 52, 66, 69, 84.). Der Vorsprung des SG Wippertal (flex) schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Lucas Brüske kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Felix Tröger endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 8:1 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

In der Nachspielzeit nutzte der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Kilian Scharschuh (Nietleben) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Apelt, Randhahn, Porth (46. Vondran), Schinke, Kindeleit, Sturm (46. Heidler), Kaiser, Gießler (55. Hedlich)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Thiele (17. Möhwald), Wendt, Seidel, Neutag (63. Alali), Scharschuh, Ruppe (52. Zeug), Wonnay (17. Tröger), Schröder

Tore: 1:0 Gordon Kindeleit (4.), 2:0 Cedric Schinke (10.), 3:0 Cedric Schinke (47.), 4:0 Tim Heidler (50.), 5:0 Gordon Kindeleit (52.), 6:0 Julius Randhahn (66.), 7:0 Gordon Kindeleit (69.), 8:0 Julius Randhahn (84.), 8:1 Felix Tröger (85.), 8:2 Kilian Scharschuh (90.+1); Schiedsrichter: Levin Mirko Suski (Arnstein); Zuschauer: 55