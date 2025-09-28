Kantersieg für die SG Einheit Halle (Flex): Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen die JSG Mansfelder Grund einfahren. Vor 15 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:1).

Halle/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Einheit Halle (Flex) am Sonntag gegen die Gegner aus JSG eingenetzt. 7:1 (3:1) für die Hallenser.

Ucheckukwu Francis Onoharigho (SG Einheit Halle (Flex)) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Noah Pepe Weißenborn (18.) erzielt wurde.

Minute 18 SG Einheit Halle (Flex) auf Augenhöhe mit JSG Mansfelder Grund – 1:1

Fünf mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 6:1 für die SG Einheit Halle (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die JSG Mansfelder Grund steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende des Duells sollte es der SG Einheit Halle (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Henry Andreas Pratzer den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 festigte (90.+3). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Mansfelder Grund

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Yildiz, L. Müller (23. Michels), Efionayi Efe, Wessely (70. Schäfer), Barrot, Sharka (46. Hein), B. Müller, Ahmadi, Onoharigho

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Göbel, Sprenger, Jalowietzki, Zeuch, Wilfling, Weißenborn, Lischka (21. Hofmann), Peuckert, Schlolaut, Apel

Tore: 1:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (9.), 1:1 Noah Pepe Weißenborn (18.), 2:1 Mika Wessely (23.), 3:1 Elias Michels (25.), 4:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (57.), 5:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (69.), 6:1 Elias Michels (81.), 7:1 Henry Andreas Pratzer (90.+3); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 15