Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Einheit Halle (Flex) vor 15 Zuschauern gegen die JSG Mansfelder Grund mit einem überragenden 7:1 (3:1) durch.

Ucheckukwu Francis Onoharigho (SG Einheit Halle (Flex)) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Noah Pepe Weißenborn den Ball ins Netz (18.).

Fünf mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 6:1 für die SG Einheit Halle (Flex).

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Die JSG Mansfelder Grund musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende der Partie sollte es der SG Einheit Halle (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Henry Andreas Pratzer den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 erweiterte (90.+3). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Mansfelder Grund

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Efionayi Efe, Yildiz, L. Müller (23. Michels), Ahmadi, Sharka (46. Hein), Wessely (70. Schäfer), Onoharigho, Barrot, B. Müller

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Weißenborn, Jalowietzki, Schlolaut, Göbel, Zeuch, Apel, Peuckert, Sprenger, Lischka (21. Hofmann), Wilfling

Tore: 1:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (9.), 1:1 Noah Pepe Weißenborn (18.), 2:1 Mika Wessely (23.), 3:1 Elias Michels (25.), 4:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (57.), 5:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (69.), 6:1 Elias Michels (81.), 7:1 Henry Andreas Pratzer (90.+3); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 15