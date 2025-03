Landsberg/MTU. Gleich sechsmal hat die JSG Brachstedt/Oppin am Sonntag gegen die Gegner eingenetzt. 6:1 (4:1) für die Spieler der JSG Brachstedt/Oppin.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Maximilian Weidinger für JSG traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die JSGer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Weidinger der Torschütze (15.).

Maximilian Weidinger kickt JSG Brachstedt/Oppin in 2:0-Führung – Minute 15

Es lief nicht gut für die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex). In Minute 16 gelang es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der JSGer zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Tom Bengelsdorf traf für JSG in Minute 27, Moritz Hirschel in Minute 37 und Maximilian Weidinger in Minute 79. Spielstand 5:1 für die JSG Brachstedt/Oppin.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 11

Schon zwei Spielminuten später konnte Bengelsdorf (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 6:1 verließen die JSGer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: JSG Brachstedt/Oppin – JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex)

JSG Brachstedt/Oppin: Brückner – Hildebrand, Gauck, Bengelsdorf (82. Kral), Schroeder, Thürer (31. Hirschel), Weidinger (82. Hellie), Gloistein (31. Grosch), Einenkel

JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex): Schneider – Heilek, Dittrich, Freitag, Meier, Hilpert, Ermisch, Wagner (21. Krause), Apel

Tore: 1:0 Maximilian Weidinger (8.), 2:0 Maximilian Weidinger (15.), 2:1 Lenny Luc Freitag (16.), 3:1 Tom Bengelsdorf (27.), 4:1 Moritz Hirschel (37.), 5:1 Maximilian Weidinger (79.), 6:1 Tom Bengelsdorf (81.); Schiedsrichter: Rainer Zörner (Halle); Zuschauer: 33