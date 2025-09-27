Der SG Wippertal (flex) glückte es am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Reideburger SV mit 5:3 (3:1) zu besiegen. 36 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Gleich nach Anpfiff schoss Julius Randhahn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Die Mansfelder legten in der 21. Spielminute nach. Wieder war Randhahn der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Die Mansfelder bauten ihren Vorsprung erneut aus. Julius Randhahn versenkte den Ball in Spielminute 43 noch einmal. Der Reideburger SV lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Max Mücke traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Die SG Wippertal e.V. (flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Randhahn traf in Spielminute 54 ein weiteres Mal. Es wollte den Wippertalern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mücke traf in Minute 59 noch einmal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Gordon Kindeleit, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Kaiser, Sturm, Porth, Apelt, Schinke (66. Heidler), Randhahn, Kindeleit, Vondran (46. Hedlich)

Reideburger SV: Schindler – Drüppel (29. Bismark), Fränzel (21. Reiss), Scholz (21. Witt), Schaaff, Köhler, Henze, Mücke

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36