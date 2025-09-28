Der MSV Eisleben unter Leitung von Trainer Steffen Bormann feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Blau-Weiß Dölau mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie.

Eisleben/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Eisleber gewannen deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Dölau.

Yannik Rische (MSV Eisleben) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (77.). In der zweiten Halbzeit setzte Eisleben noch einen drauf: In Minute 80 wurde das zweite Tor durch Ben Kaiser erzielt.

80. Minute: MSV Eisleben führt mit zwei Toren

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Jeremy Engel den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (90.). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert. Die Eisleber sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Beese (86. Flemming), Haase, Ebert, Kaiser, L. Schmidt (46. Raman), Dubova (46. Neugebauer), Rische, Markou (86. Al Khalaif), Engel, Wiegand (69. A. Schmidt)

SV Blau-Weiß Dölau: – (82. Rammelt), Junghahn, Tyfko (53. Klein), Kaplanidis (83. Junghardt), (86. Riedel), (73. Khalel), Mann, Ecke

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25