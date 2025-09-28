Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erzielten Steffen Bormann und sein Team MSV Eisleben gegen den SV Blau-Weiß Dölau – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Eisleben/MTU. Die 25 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen die Gäste aus Dölau mit 4:0 (1:0) deutlich.

Yannik Rische (MSV Eisleben) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (77.). In der zweiten Halbzeit setzte Eisleben noch einen drauf: In Minute 80 wurde ein weiteres Tor durch Ben Kaiser erzielt.

2:0 Vorsprung für MSV Eisleben – Minute 80

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. kassierte jetzt einmal Gelb. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Bereits vier Minuten später konnte Jeremy Engel (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Die Eisleber haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Rische, L. Schmidt (46. Raman), Beese (86. Flemming), Engel, Wiegand (69. A. Schmidt), Ebert, Haase, Kaiser, Markou (86. Al Khalaif), Dubova (46. Neugebauer)

SV Blau-Weiß Dölau: – (86. Riedel), Ecke, Mann, Kaplanidis (83. Junghardt), Junghahn, (73. Khalel), (82. Rammelt), Tyfko (53. Klein)

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25