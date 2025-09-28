Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der MSV Eisleben von Trainer Steffen Bormann aus dem Spiel mit dem SV Blau-Weiß Dölau vom Platz.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 25 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 geboten. Die Eisleber waren den Gästen aus Dölau mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steffen Bormann, als Yannik Rische für Eisleben traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 44 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (77.). Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Ben Kaiser den Ball ins Netz.

MSV Eisleben baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 80

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Jeremy Engel den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (90.). Damit war der Triumph der Eisleber gesichert. Der MSV Eisleben hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Haase, Markou (86. Al Khalaif), Kaiser, Wiegand (69. A. Schmidt), Rische, Dubova (46. Neugebauer), Beese (86. Flemming), Engel, L. Schmidt (46. Raman), Ebert

SV Blau-Weiß Dölau: – (86. Riedel), Kaplanidis (83. Junghardt), Ecke, (82. Rammelt), Mann, Junghahn, Tyfko (53. Klein), (73. Khalel)

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25