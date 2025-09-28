Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erzielten Steffen Bormann und sein Team MSV Eisleben gegen den SV Blau-Weiß Dölau – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Eisleben/MTU. Die 25 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen das Team aus Dölau mit 4:0 (1:0) deutlich.

Yannik Rische (MSV Eisleben) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (77.). Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ben Kaiser den Ball ins Netz.

80. Minute: MSV Eisleben mit 2:0 Vorsprung

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nach wenigen Momenten gelang es Jeremy Engel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (90.). Die Eisleber sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Engel, Beese (86. Flemming), L. Schmidt (46. Raman), Ebert, Wiegand (69. A. Schmidt), Kaiser, Markou (86. Al Khalaif), Dubova (46. Neugebauer), Haase, Rische

SV Blau-Weiß Dölau: – (86. Riedel), (73. Khalel), Tyfko (53. Klein), (82. Rammelt), Mann, Ecke, Kaplanidis (83. Junghardt), Junghahn

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25