Der MSV Eisleben unter Leitung von Trainer Steffen Bormann feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Blau-Weiß Dölau mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 25 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steffen Bormann, als Yannik Rische für Eisleben traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 44 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (77.). In der zweiten Halbzeit setzte Eisleben noch einen drauf: In Minute 80 wurde das zweite Tor durch Ben Kaiser erzielt.

MSV Eisleben führt nach 80 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. kassierte jetzt einmal Gelb. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Jeremy Engel den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (90.). Damit war der Triumph der Eisleber entschieden. Die Eisleber haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Ebert, Rische, Dubova (46. Neugebauer), L. Schmidt (46. Raman), Beese (86. Flemming), Haase, Markou (86. Al Khalaif), Wiegand (69. A. Schmidt), Engel, Kaiser

SV Blau-Weiß Dölau: – Tyfko (53. Klein), Ecke, (73. Khalel), Mann, Junghahn, (86. Riedel), Kaplanidis (83. Junghardt), (82. Rammelt)

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25