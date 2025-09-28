Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem überzeugenden 4:0 (1:0) ging der MSV Eisleben von Trainer Steffen Bormann aus dem Kräftemessen mit dem SV Blau-Weiß Dölau vom Platz.

Eisleben/MTU. Die 25 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen das Team aus Dölau mit 4:0 (1:0) deutlich.

Yannik Rische (MSV Eisleben) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (77.). Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ben Kaiser den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für MSV Eisleben – 80. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. kassierte jetzt einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Jeremy Engel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (90.). Die Eisleber haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Wiegand (69. A. Schmidt), L. Schmidt (46. Raman), Beese (86. Flemming), Engel, Ebert, Markou (86. Al Khalaif), Rische, Haase, Kaiser, Dubova (46. Neugebauer)

SV Blau-Weiß Dölau: – Ecke, Kaplanidis (83. Junghardt), Junghahn, Tyfko (53. Klein), (82. Rammelt), Mann, (73. Khalel), (86. Riedel)

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25