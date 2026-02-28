Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimvorteil half der SG Wippertal (flex) am Samstag nicht, als sie sich vor 44 Fans mit 3:6 (1:1) gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) geschlagen geben musste.

Mansfeld/MTU. Die SG Wippertal (flex) und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:6 (1:1).

Es waren schon 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Elias Valentin für JSG traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die JSGer konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Gordon Kindeleit der Torschütze (30.).

Gleichstand. Die JSGer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mit einem Doppelpack von Elias Valentin erlangte die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einen Vorsprung. Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Jason Sturm versenkte den Ball in Spielminute 66. Gefährlich wurde es für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 2:4 aus. Valentin versenkte den Ball in der 73. Minute noch einmal. Zu all dem Jammer lenkte der Mansfelder den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die JSGer schafften es, nochmal zu erhöhen. Till Krüger schoss und traf in der 87. Spielminute. Spielstand 6:2 für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Julius Randhahn, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Apelt, Gießler, Kindeleit, Randhahn, Kaiser (62. Thomas), Porth (62. Vondran), Sturm, Schinke (90. Beutler)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Ruß (60. Zabel), Schaibler, Valentin, Hattwig, Thiede (35. Theuring), Krüger (88. Schmidt), Siebert (50. Brach), Störmer

Tore: 0:1 Elias Valentin (29.), 1:1 Gordon Kindeleit (30.), 1:2 Elias Valentin (51.), 1:3 Elias Valentin (54.), 2:3 Jason Sturm (66.), 2:4 Elias Valentin (73.), 2:5 Cedric Schinke (84.), 2:6 Till Krüger (87.), 3:6 Julius Randhahn (90.); Schiedsrichter: Nico Niedzwiedz (Luth.Eisleben); Zuschauer: 44