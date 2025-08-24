Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erreichte der Gastgeber BSV Halle-Ammendorf gegen den Reideburger SV ein 3:3 (0:2)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der BSV Halle-Ammendorf und der Reideburger SV ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:2).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Die Hallenser legten in der 24. Minute nach. Diesmal war Nino Frerichs der Torschütze.

Der BSV Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Lukas Rötzschke versenkte den Ball in der 54. Spielminute. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Hallenser aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Marian Gläser schoss und traf in Spielminute 73. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Hallenser den Ball in der 84. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der BSV Halle-Ammendorf noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Max Anton Bloß (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle-Ammendorf erlangen (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Reideburger SV

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Pötzsch, Winter, Bloß, Schübbe (46. Schwabach), Elsner, Meisel (46. Lebenda), Heinicke (21. Al Hameed), Warnecke, Rötzschke, Rettschlag

Reideburger SV: Schaaff – Drüppel, Köhler, Reiss, Scholz, Stelzner, Mücke, Henze, Bismark, Frerichs, Gläser

Tore: 0:1 Max Mücke (4.), 0:2 Nino Frerichs (24.), 1:2 Lukas Rötzschke (54.), 1:3 Marian Gläser (73.), 2:3 Maximilian Schaaff (84.), 3:3 Max Anton Bloß (90.+4); Schiedsrichter: Luis Meyer (Fürstenwalde/Spree); Zuschauer: 47