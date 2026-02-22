Für den Gastgeber Nietlebener SV Askania 09 (Flex) endete das Duell mit dem Reideburger SV am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Felix Blautzik für Nietleben traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser konterten in der 33. Minute. Diesmal war Max Mücke der Torschütze.

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Felix Blautzik schoss und traf in Minute 60 ein weiteres Mal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Max Mücke versenkte den Ball in Spielminute 67 zum zweiten Mal. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Hallenser den Ball in der 71. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. In der 51. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 16.15 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Blautzik den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (89.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Reideburger SV

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Reso, Ruppe, Müller, Blautzik, Seidel, Thiele, Kastner, Schröder, Preuß, Rosenheinrich

Reideburger SV: Ziese – Drüppel, Schaaff, Frerichs, Gläser, Bismark, Henze, Köhler, Reiss, Mücke

Tore: 1:0 Felix Blautzik (10.), 1:1 Max Mücke (33.), 2:1 Felix Blautzik (60.), 2:2 Max Mücke (67.), 2:3 Marc Leon Thiele (71.), 3:3 Felix Blautzik (89.); Schiedsrichter: Oskar Völker (Halle); Zuschauer: 23