Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erzielte der Gastgeber BSV Halle-Ammendorf gegen den Reideburger SV ein 3:3 (0:2)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der BSV Halle-Ammendorf und der Reideburger SV am Sonntag 3:3 (0:2) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Nino Frerichs den Ball ins Netz.

BSV Halle-Ammendorf sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 24

Der BSV Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Lukas Rötzschke versenkte den Ball in Minute 54. Gefährlich wurde es für die Hallenser nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:3 aus. Marian Gläser traf in Spielminute 73. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Hallenser den Ball in der 84. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Am Ende der Partie sollte es dem BSV Halle-Ammendorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Max Anton Bloß den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Reideburger SV

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Heinicke (21. Al Hameed), Winter, Schübbe (46. Schwabach), Pötzsch, Rettschlag, Elsner, Bloß, Rötzschke, Meisel (46. Lebenda), Warnecke

Reideburger SV: Schaaff – Reiss, Drüppel, Gläser, Frerichs, Mücke, Stelzner, Köhler, Henze, Scholz, Bismark

Tore: 0:1 Max Mücke (4.), 0:2 Nino Frerichs (24.), 1:2 Lukas Rötzschke (54.), 1:3 Marian Gläser (73.), 2:3 Maximilian Schaaff (84.), 3:3 Max Anton Bloß (90.+4); Schiedsrichter: Luis Meyer (Fürstenwalde/Spree); Zuschauer: 47