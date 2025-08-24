Dem SV Blau-Weiß Dölau gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Halle mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tim Jamie Müller (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (10.). Nazar Tyfko (SV Blau-Weiß Dölau e.V.) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Maximilian Klein der Torschütze (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

SV Blau-Weiß Dölau führt in Minute 48 mit 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste dreimal Gelb hinnehmen.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Spieler Nummer 5, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Einheit Halle (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghardt (68. Valieiev), Tyfko (29. Kaplanidis), (46. Mann), Junghahn, Nietschmann, Henze, Klein, (46. Mahmo)

SG Einheit Halle (Flex): – Yildiz, Müller, Efionayi Efe (34. Ahmadi), Sharka, Wessely, Barrot, Würfel, Müller, Kammerer

Tore: 1:0 Nazar Tyfko (16.), 2:0 Maximilian Klein (48.), 3:0 (77.); Schiedsrichter: Tim Jamie Müller (Halle); Zuschauer: 30